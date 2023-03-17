2023/03/17 | 10:12 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اتفقت الحكومة البريطانية ونقابات الرعاية الصحية، الخميس، على مقترح يزيد الأجور خمسة بالمئة في العام المقبل وحثت العمال على قبوله، مما قد ينهي إضرابات عطلت الخدمة الصحية الوطنية لأشهر.ويغطي الاتفاق الجديد مليون ممرضة ومسعف طبي وقابلة وعاملين آخرين في إنجلترا لمدة عامين حتى أوائل أبريل 2024.ولن تنتهي الإضرابات إلا إذا وافق […]

ظهرت المقالة بريطانيا..



زيادة أجور مليون موظف بالصحة لإنهاء الإضرابات أولاً على ايرث نيوز.

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