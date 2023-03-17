السعودية.. سلمان بن خالد يرد على سخرية الداعية عائض القرني من مقارنته بالمتنبي

2023/03/17 | 10:23 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رد الشاعر سلمان بن خالد على الداعية الإسلامي السعودي، عائض القرني، وما قاله عنه خلال مقابلة تلفزيونية ساخرا من مقارنته بالشاعر أبو الطيب المتنبي.

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