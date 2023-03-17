إجرام بغداد تلقي القبض على متهم بسرقة 4000 دولار وآخر بالتزوير

2023/03/17 | 10:35 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلنت مديرية مكافحة اجرام بغداد، اليوم الجمعة، القبض على متهم بسرقة 4000 دولار من احد المحال التجارية وآخر بتزوير "سنوية" في حادثين منفصلين بالعاصمة.

وذكر بيان للمديرية، تلقته (بغداد اليوم)، أن مفارزها "تمكنت من القبض على متهم بسرقة مبلغ مالي قدره 4000 دولار من داخل أحد المحلات التجارية ضمن قاطع المسؤولية في بغداد".

وأضاف أن "قاضي التحقيق قرر توقيف المتهم أصوليا وفق أحكام المادة 446 من قانون العقوبات، بعد تدوين أقوال المتهم".

وفي حادث منفصل، أكدت مديرية مكافحة الاجرام، أن دوريات مكتب الكاظمية "تمكنت من القبض على متهم لقيامه بتزوير سنوية عجلة ضمن قاطع المسؤولية"، مبينة أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه وتوقيفه وفق أحكام المادة 289 من قانون العقوبات".

ومن جانب آخر نفذت مفارز ودوريات مديرية مكافحة إجرام بغداد أوامر قبض قضائية بحق عدد من المتهمين بسرقة الدراجات النارية، وآخرين مطلوبين بقضايا جنائية مختلفة ضمن جانبي الكرخ والرصافة من العاصمة بغداد، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم وتقديمهم إلى القضاء لينالوا جزاءهم العادل .

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