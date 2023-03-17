متورطون بتطوير برنامج نووي.. عقوبات يابانية تطال مسؤولين كوريين شماليين

2023/03/17 | 10:35 - المصدر: بغداد اليوم

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فرضت الحكومة اليابانية، اليوم الجمعة، عقوبات على ثلاثة مسؤولين كوريين شماليين متورطين في تطوير برامج نووية وصاروخية لكوريا الشمالية ردا على إطلاق بيونغ يانغ الصاروخ الباليستي "هوانسونغ -17" أمس الخميس.

وقال رئيس مجلس الوزراء الياباني، هيروكازو ماتسونو، اليوم الجمعة، في تصريحات صحفية إن "هذه الأعمال الاستفزازية التي اتخذت بوتيرة غير مسبوقة تشكل تهديدا خطيرا ووشيكا وغير مقبولة على الإطلاق".

وبحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية اليابانية، فإن قائمة العقوبات الجديدة تشمل جون إيل هو، نائب رئيس إدارة صناعة الذخائر، وكيم سو جيل، المدير السابق للمكتب السياسي العام للجيش الشعبي الكوري، ويو جين، رئيس سابق لقسم صناعة الذخائر.

وقال البيان إن الإجراءات التقييدية تشمل فرض حظر على أي شكل من أشكال المعاملات مع الكوريين الشماليين الثلاثة وتجميد جميع أصولهم في اليابان إذا تم العثور عليها.

وأمس الخميس، قالت وزارة الدفاع اليابانية إن كوريا الشمالية أطلقت صاروخا باليستيا يشتبه في أنه من منطقة سونان في بيونغ يانغ باتجاه بحر اليابان.

وطار الصاروخ لمدة 70 دقيقة ويفترض أنه هبط في الساعة 8:19 صباحا بالتوقيت المحلي (23:19 بتوقيت غرينتش يوم الأربعاء) على بعد 125 ميلا من جزيرة أوشيما في منطقة هوكايدو اليابانية، خارج المنطقة الاقتصادية الخالصة لليابان.

وقطع الصاروخ نحو 620 ميلا على ارتفاع 3728 ميلا، وفقا للجيش الياباني.

المصدر : سبوتنيك

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