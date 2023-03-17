2023/03/17 | 10:37 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني أثارت صور للممثلة المصرية ياسمين صبري، وطليقها رجل الأعمال أحمد أبو هشية تساؤلات عند الجمهور بعد أن لاحظ العديد منهم بأنهما يقيمان في الفندق ذاته في العاصمة اللبنانية بيروت. وكانت صبري قد […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بالصور..



ياسمين صبري وأبو هشيمة يظهران بفندق واحد بلبنان المركز الخبري الوطني.

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