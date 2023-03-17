الكنيسة والغاز

2023/03/17 | 10:42 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت وثيقة منسوبة لجهاز الأمن الفيدرالي الروسي، عن استراتيجية وضعتها موسكو لتعزيز نفوذها في مولدوفا، وذلك من خلال زعزعة استقرارها السياسي وتقويض تقاربها من الدول الغربية.

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