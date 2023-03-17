فيديو: الحياة تعود سريعاً إلى حديثة.. لم تغرق هذه المرة

2023/03/17 | 10:44 - المصدر: 964

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حديثة (الأنبار) 964 أكّدت إدارة قضاء حديثة، تصريف مياه الأمطار الغزيرة إلى الآبار الارتوازية، وعودة الحياة إلى طبيعتها سريعاً في المدينة.التفاصيل: شهدت مدينة حديثة أمطاراً غزيرة خلال اليومين الماضيين استمرت لنحو 30 ساعة متواصلة.قائمقام قضاء حديثة عباس فرحان لشبكة 964: قمنا بتشكيل لجنة طوارئ لمتابعة شوارع المدينة أثناء هطول الأمطار وسحب المياه منها […]

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