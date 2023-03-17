الرئيس الصيني يزور روسيا الأسبوع المقبل بدعوة من بوتين

2023/03/17 | 11:16 - المصدر: بغداد اليوم

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كشف الكرملين أن الرئيس الصيني شي جين بينغ، سوف يقوم بزيارة روسيا الاتحادية في الفترة من 20 إلى 22 مارس/آذار الجاري بدعوة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وجاء في بيان الكرملين: "يقوم رئيس جمهورية الصين الشعبية شي جين بينغ بزيارة دولة لروسيا في الفترة من 20 إلى 22 آذار/مارس 2023، بدعوة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين".

وأضاف الكرملين: "سيناقش الطرفان خلال المحادثات قضايا الساعة المتعلقة بمواصلة تطوير الشراكة الشاملة والتفاعل الاستراتيجي بين روسيا والصين".

وأشار الكرملين إلى أنه سيتم التوقيع على عدد من الوثائق الهامة عقب محادثات بين بوتين وشي جين بينغ، وكذلك سيتم الاتفاق على تعميق التعاون الروسي الصيني على الساحة الدولية.

وبدورها أكدت الخارجية الصينية، أن الجانبان الروسي والصيني سيجريان "خلال زيارة شي جين بينغ لروسيا محادثات على أساس مبادئ عدم المواجهة وعدم استهداف أطراف ثالثة".

وأكدت الخارجية الصينية أن "زيارة شي جين بينغ لروسيا ستعطي دفعة جديدة لتنمية العلاقات بين روسيا والصين".

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