قطر.. مطار حمد الدولي ثانياً بقائمة أفضل المطارات عالمياً

2023/03/17 | 11:16 - المصدر: بغداد اليوم

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استعاد مطار شانغي في سنغافورة مكانته في صدارة القائمة السنوية التي تصدرها شركة "سكاي تراكس" لأفضل المطارات في العالم، فيما أتى مطار حمد الدولي في قطر في المرتبة الثانية.

ووفقا لشركة "سكايتراكس"، وهي شركة متخصصة بتصنيف خطوط الطيران والمطارات، أعدت قائمتها السنوية بالاستناد إلى استطلاع رأي المسافرين من جميع أنحاء العالم، وشملت المراكز الخمسة الأولى لهذا العام، كلا من مطار طوكيو الدولي، المعروف باسم هانيدا في المركز الثالث، ومطار إنتشون الدولي في كوريا الجنوبية رابعا، ومطار باريس شارل ديغول الدولي في المركز الخامس.

وحل مطار شانغي في سنغافورة في السابق على رأس القائمة لمدة ثماني سنوات متتالية، لكنه تراجع بضعة مراكز بين عامي 2021 و2022، مع انخفاض أعداد المسافرين خلال الجائحة، واحتل مطار حمد الدولي في الدوحة بقطر، الصدارة بدلا منه.

ويضم مطار شانغي شلالا داخليا مذهلا يبلغ ارتفاعه 40 مترا، وحديقة فراشات، وسينما IMAX، إلى جانب أكثر من 280 منفذ بيع بالتجزئة ومطاعم، ما يجعله مثاليا لقضاء الوقت أثناء التوقف.

ونقلت شبكة CNN عن بيتر ميللر من "سكايتراكس" القول إن "مطار شانغي يعد في الأساس مطار ترانزيت، وبحسب ملاحظات العملاء، فإن أداء المطار رائعا، لإنه يوفر مجموعة كبيرة من المرافق ووسائل الراحة لجميع أنواع العملاء، سواء كانوا عائلات أو مسافرين من رجال الأعمال أو السياح".

ويوفر مطار حمد الدولي، الذي حل ثانيا في القائمة لهذا العام، وسائل الراحة المصممة للمسافرين العابرين، بما في ذلك جولات في المدينة، لمن سيقضون أكثر من ثماني ساعات في انتظار رحلتهم المتصلة.

المصدر: CNN

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