عماد محمد يوصي لاعبيه بالأداء الرجولي في نهائي كأس آسيا

2023/03/17 | 11:19 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أوصى مدرب منتخب شباب العراق لكرة القدم عماد محمد، لاعبيه باللعب الرجولي أمام أوزباكستان في نهائي كأس آسيا للشباب – أوزباكستان 2023.

وقال محمد في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة إن “منتخبنا خاضَ بطولة قوية جداً، ولعبنا مباريات صعبة وحساسة، وإعدادنا للبطولة كان بشكلٍ ممتازٍ، وحصلنا على تلك النتائج”.

وأضافَ “قسمت البطولة على عدة مراحل، مراحل فردية وجماعية، وقررنا الدخول في كل مباراة بشكلٍ خاص، ومن ثم كيفية الوصول إلى الدور الثاني، وهكذا كانت بقية المباريات حتى الوصول لملاقاة اليابان، الذي أعدّه من أفضل المنتخبات”.

وتابع “تمكنا أن نكسب المباراة، وأن نصل إلى المواجهة النهائية، ومباراتنا الثانية يوم غدٍ السبت أمام أوزبكستان للظفر بلقب البطولة، لدينا تجارب سابقة معهم وتعلمنا دروساً من مباراة (مرحلة المجموعات)، سوف ننقل كل ما استفدنا منه من المباراة الأولى ونصححه في نهائي البطولة”.

وواصلَ مدرب منتخبنا الشبابي: “نعلم أن أوزبكستان ستتسلح بعامل الجمهور، لذا أوصينا اللاعبين باللعب الرجولي، علما أن منتخب أوزبكستان يتميز بأسلوب رائع، وسنعتمد على أسلوبنا الخاص في المباراةِ النهائية، وقد تمتد المباراة إلى الأشواط الإضافية”.

وأشار محمد إلى: إنه قد تشهد تشكيلة منتخبنا بعض التغييرات، وأنا أعول على دكة البدلاء وعلى اللاعبين الأساسيين وقد أفلحوا بذلك في البطولة”.

وبيّن “من الأشياء الإيجابية التي أفتخر بها بأننا أشركنا معظم اللاعبين، إذ ان فلسفتي كانت تعتمد على اللعب السهل وعدم الاعتماد فقط على لاعب أو مجموعة معينة”.

من جانبه، أكد لاعب منتخبنا الشبابي آدم طالب، صعوبة البطولة وتفاجأ من المستوى الفني لها.

وأوضح طالب: “تنتظرنا مباراة ليست سهلة لكننا سنسعى لتجاوز أوزبكستان والفوز بكأس البطولة ، فإننا نملك مجموعة جيدة وأنا سعيد مع تلك المجموعة، لكن علينا أن نحترم منتخب أوزبكستان الذي يملك لاعبين جيدين وسيتسلح أيضاً بعامل الجمهور، بالإضافةِ إلى العامل الفني”.

وأضاف “نسعى إلى إكمال الفرحة بالتتويج بلقبِ البطولة”.

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