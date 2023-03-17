"استراتيجيتان لإيران باتفاق السعودية كلاهما وارد".. أكاديمي سعودي يعدد

2023/03/17 | 11:20 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تطرق الأكاديمي السعودي، تركي الحمد إلى الإعلان عن توصل بلاده وإيران إلى اتفاق يعيد احياء العلاقات الدبلوماسية بينهما، ملقيا الضوء على استراتيجيتين لطهران "كلاهما وارد".

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