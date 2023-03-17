السوداني يطفئ ديون زوجة شهيد شارك بمحاولة اغتيال عدي صدام

2023/03/17 | 11:21 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وافق رئيس الوزراء، محمد شياع

السوداني، على اطفاء ديون زوجة شهيد

شارك بمحاولة اغتيال نجل رئيس النظام

السابق عدي صدام حسين في تسعينيات القرن

الماضي.

وذكر الإعلامي أمين ناصر بعد ان وصلته

مناشدة من زوجة

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