لجنة النزاهة النيابية تستضيف مدير شركة التأمين بشأن مخالفات مالية وقانونية

2023/03/17 | 11:21 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استضافت لجنة النزاهة النيابية المدير

العام لشركة التأمين العراقية بناءً

على مخالفات مالية وإدارية وقانونية تم

تأشيرها على أدائه.

وجاء في بيان أصدرته اللجنة، أنه :"

توفرت لدى لجنة النزاهة النيابية وث

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