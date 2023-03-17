2023/03/17 | 11:23 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 – دهوك حملوا حقائبهم و تركوا بلدتهم خانصور خلفهم و هاجروا الى اوربا و بالتحديد دولة السويد ، والدهم افنى عمره في ادارة ابرز مدرسة ابتدائية في مجمع خانصور و الاف الطلاب تخرجوا في اختصاصات كثيرة من تحت ايديه ..

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شقيقتين ايزيديتين تحصدان الماجستير في السويد) نشر أولاً على موقع (ايزيدي 24) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شقيقتين ايزيديتين تحصدان الماجستير في السويد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايزيدي 24).