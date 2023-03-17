بغداد.. اعتقال متهم بسرقة 4000 دولار وآخر بالتزوير

2023/03/17 | 11:24 - المصدر: السومرية نيوز

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السومرية نيوز - دولياتأعلنت وزارة الداخلية، اليوم الجمعة، القبض على متهم بسرقة 4000 دولار وآخر بالتزوير في العاصمة بغداد.

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