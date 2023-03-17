وزير النفط: مفاوضات مع شركة عالمية لاستثمار الغاز في 4 حقول نفطية

2023/03/17 | 11:38 - المصدر: 964

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البصرة – 964 افتتح وزير النفط حيان عبد الغني، الجمعة، المرحلة الأولى من مشروع تطوير محطة كبس غاز حمَّار مشرف في حقل الزبير النفطي، مؤكداً وجود مفاوضات مع أحدى الشركات العالمية المتخصصة لاستثمار الغاز من حقول (مجنون، غرب القرنة/2، اللحيس، أرطاوي).وقال الوزير في بيان، تلقت شبكة 964 نسخة منه: إن محطة كبس حمَّار مشرف […]

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