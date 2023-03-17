2023/03/17 | 11:40 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني افتتح وزير النفط حيان عبد الغني، اليوم الجمعة، المرحلة الأولى من مشروع تطوير محطة كبس غاز حمَّار مشرف في حقل الزبير النفطي بمحافظة البصرة، فيما كشف عن وجود مفاوضات مع إحدى […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وزير النفط يفتتح مشروع تطوير محطة كبس غاز حمَّار مشرف في حقل الزبير المركز الخبري الوطني.

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