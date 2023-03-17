2023/03/17 | 11:44 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الكرملين، الجمعة، أن الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والصيني شي جينبينغ، سيبحثان "ترسيخ التعاون الاستراتيجي" بين البلدين خلال زيارة الرئيس الصيني الأسبوع المقبل إلى روسيا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ("ترسيخ التعاون الاستراتيجي" يقود الرئيس الصيني إلى زيارة بوتين في موسكو ) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ("ترسيخ التعاون الاستراتيجي" يقود الرئيس الصيني إلى زيارة بوتين في موسكو ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).