بعد سرقة عشرة براميل يورانيوم في ليبيا.. ما الخطر المحدق؟

2023/03/17 | 11:45 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 17 مارس، 2023 بغداد/المسلة: عشرة براميل يورانيوم كانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة قد...

ظهرت المقالة بعد سرقة عشرة براميل يورانيوم في ليبيا..



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