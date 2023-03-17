2023/03/17 | 11:45 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 17 مارس، 2023 بغداد/المسلة: بعد عام من شن الرئيس الأمريكي السابق جورج دبليو بوش، الغزو...

ظهرت المقالة وكالات عالمية تستذكر حادثة تعليق الامريكيين على جسر الفلوجة..



الانتقام المتدلي أولاً على المسلة.

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