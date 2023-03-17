"طباخ بوتين" ينتقد الجيش الروسي ويتهم وزير دفاعه بعدم الكفاءة

2023/03/17 | 12:09 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ينتقد يفغيني بريغوزين، قائد مجموعة فاغنر التابعة للجيش الروسي الخاص والمعروف بلقب “طباخ بوتين“، وزارة الدفاع الروسية بينما يوجه البعض في النخبة الروسية انتقادات شديدة إلى حليف بوتين.

وتوافينا ميليسا بيل مراسلة CNN في تقريرها بالمزيد من التفاصيل عن الموضوع.

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