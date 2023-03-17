53 لاعباً في القائمة الأولية لمنتخب الناشئين

2023/03/17 | 12:13 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلن الجهازُ الفنيّ لمنتخبِ الناشئين، اليوم الجمعة، قائمةً أوليةً للمنتخب الذي سيخوض التدريبات في الساعةِ الثالثة عصراً من يوم غدٍ السبت في ملعبِ الشعب من تولد 2008- 2009، والتي ضمت 53 لاعباً.

وقال مدربُ منتخب الناشئين، أحمد كاظم في تصريح صحفي تابعته (بغداد اليوم)، إن "الجهاز الفني، وبعد جولةٍ في عددٍ من المحافظات ممن لديها فرق بهذه التولدات، اختار بعض اللاعبين للقائمةِ الأولية".

وبيّن أن "القائمة التي أعلنت لخوض تدريبات يوم غدٍ السبت ستقتصر على لاعبي العاصمةِ بغداد"، لافتاً الى أن "الجهاز الفني سيحدد بوقتٍ لاحقٍ موعداً لتجمع اللاعبين الذين تم اختيارهم من المحافظات، على أن لا يتقاطع الموعدُ مع امتحاناتهم الدراسيّة من أجل منحهم الفرصة في إثبات الذات والمنافسة لحجز مقعد في القائمةِ النهائية".

وأثنَى كاظم على "جهازه الفني بعد جولةٍ مضنيةٍ في المحافظات من أجل إجراء مسحٍ كاملٍ للمواهب ومنح الفرصة للجميع في التنافس على حق التواجد في القائمةِ النهائية".

وضمت القائمةُ الأولية التي ستخوض تدريبات يوم غدٍ السبت في الساعة الثالثة عصراً 53 لاعباً هم :

نادي القوة الجوية:

1_ سجاد سعد عبد.

2- علي عبد فلحي.

3- علي الأكبر أمير علي.

4- حسين أحمد عليوي.

5- جاسم أحمد جاسم.

6- محمد سعد عزيز.

7- حسن أحمد حنون.

8- حسن هادي علي.

نادي الزوراء

1_ محمد الصادق علي والي.

2_ مصطفى حسين جبار.

3_ علي صفاء حسين.

4_ مصطفى أحمد سرحان.

5_ حسن عامر حمد.

6_ حسن محمد حلو.

7_ علي حيدر ياسين.

8_ همام محمد مجيد.

مركز الموهبة – الرصافة:

1_ مسلم عقيل أحمد.

2- علي فراس عصام.

3_ سنان سلام ليلو.

4_ منجد عباس سالم.

5- عبد الله هيثم غازي.

6- علي فريد مجيد.

7- جعفر الصادق رعد رحيم.

8- حمزة علي عبد العباس.

نادي الطلبة:

1_ حسين فوزي عبد السادة.

2_ محمد صباح فليح.

3_ عباس حسين عبد.

4_ حسن سهيل سمير.

5_ كرار كاظم سفيح.

6_ أيمن حامد رسول.

7_ أحمد رعد كمر.

8_ علي رضا حيدر حسين.

9_ غيث عباس عطية.

نادي النفط:

1_ سجاد عامر سعدون.

2_ محمد مهدي منتظر.

3_ حيدر باسم عبد العباس.

4_ مسلم حسين هاشم.

5_ سيف حسام حبيب.

6_ علي فاضل عباس.

نادي الكهرباء:

1_ حيدر خلدون عبيس.

2_ عبد الرحيم مطلك لفتة.

3_ أحمد علي عبد الله.

أمانة بغداد

1_ محمد الجواد علي خنفوس.

2_ محمد رشيد حميد.

3_ حسين عماد الدين كاطع.

4_ حسين علي عبد الحسين.

نادي الحدود

1_ علي محمد نشمي.

2_ حسين فراس علي.

3_ حسين حمزة حران.

نادي الصناعات الكهربائية

1_ محمد ياسين.

نادي الدفاع المدني

1_ محمد طالب إبراهيم.

نادي الكرخ

1_ يوسف صلاح جدعان.

بدون نادٍ

1_ همام جعفر عبد الله

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