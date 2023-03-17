2023/03/17 | 12:13 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

اعلن الناطق الرسمي باسم الحكومة باسم العوادي، اليوم الجمعة، تسليم مشروع قانون الموازنة للسنوات المالية 2023، 2024، 2025، إلى مجلس النواب.

وقال العوادي في بيان تلقته (بغداد اليوم) إنه "تنفيذاً لأحكام الدستور، وقانون الإدارة المالية الاتحادي، جرى مساء أمس الخميس، رسمياً، تسليم مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنوات المالية 2023، 2024، 2025، إلى مجلس النواب".

واكد أن "مشروع قانون الموازنة، بما يتضمنه من مواد وفقرات جديدة جرى اعتمادها لأول مرة، كفيل بتسهيل تنفيذ المشاريع والخطط والبرامج التنفيذية والتنموية، وتوفير البنى التحتية والخدمية للمواطنين".

وفي وقت سابق، صوَّت مجلس الوزراء، على مشروع قانون الموازنة العامة الاتحاديَّة لـ(3 سنوات) مالية هي 2023 و2024 و2025، فيما يبلغ إجمالي النفقات في مشروع الموازنة أكثر من 197 تريليون دينار وهي الأكبر في تاريخ البلاد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رسمياً.. البرلمان يتسلم مشروع قانون الموازنة العامة) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رسمياً.. البرلمان يتسلم مشروع قانون الموازنة العامة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).