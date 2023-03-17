رسميا.. الحكومة العراقية تسلم مشروع قانون الموازنة إلى مجلس النواب

2023/03/17 | 12:17 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الناطق باسم الحكومة العراقية

باسم العوادي، اليوم الجمعة، تسليم

مشروع قانون الموازنة إلى مجلس النواب.





وقال العوادي في بيان صحفي انه "تنفيذا

لأحكام الدستور، وقانون الإدارة

المالية الاتحادي، جر

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