نائب الرئيس الإماراتي: لن نسمح باستخدام أراضينا ضد إيران

2023/03/17 | 12:17 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال حاكم إمارة دبي، محمد بن راشد آل

مكتوم، إن سياسة بلاده المبدئية قائمة

على عدم السماح لدولة ثالثة بإثارة

الفرقة أو استخدام جغرافيا الإمارات ضد

إيران.

وذكرت وكالة تسنيم، أن تصريحات نائب

الرئيس الإمار

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