2023/03/17 | 12:17 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم

كردستان، الخميس، أن المروحية التي

سقطت مساء يوم أمس في دهوك ليست تركية.

وذكر الجهاز في بيان، أنه "في ليلة 15

آذار/مارس 2023، في الساعة 20:40، تحطمت

طائرة مروحية (هلي

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مكافحة الإرهاب الكردية: المروحية التي سقطت في دهوك ليست تركية) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مكافحة الإرهاب الكردية: المروحية التي سقطت في دهوك ليست تركية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).