وزارة التربية تدعو منتسبيها للتقديم على قطع الأراضي (وثيقة)

2023/03/17 | 12:25 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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دعت وزارة التربية، منتسبيها للتقديم على قطع الأراضي.

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