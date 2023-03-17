قيادي بالاطار يتهم 3 قوى سياسية بالاستحواذ على مشاريع ديالى

2023/03/17 | 12:45 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ديالى

اتهم القيادي في الاطار التنسيقي تركي العتبي، اليوم الجمعة، ثلاث قوى سياسية بالاستحواذ على مشاريع محافظة ديالى بشكل مباشر.

وقال العتبي لـ( بغداد اليوم)، إن" المشاريع الخدمية تمول من خزينة العراق وليس من قبل حزب او تحالف سياسي او اشخاص"، مشيرا الى أنه "يجب ان توزع بانصاف على جميع المدن وفق اليات شفافة ومنصفة وليس وفق مبدأ الولاء العشائري والسياسي".

واشار الى أن "ثلاث قوى سياسية تستحوذ على مشاريع ديالى بطرق مختلفة بسبب سطوتها "، موضحا ان "الولاء العشائري والحزبي هو من يحدد مسارات الكثير من الخدمات على نحو حرم مناطق كثيرة منها ، فيما تعاني اخرى من تخمة المشاريع".

واوضح أن " مشاريع ديالى ستكون امام السوداني لفتح ملفاتها خاصة مع تقديم نواب وجهات متعددة ملفات تتحدث عن فساد كبيرة في بعضها وهناك تحقيقات فعلية تجري حاليا".

واكد العتبي أن "بقاء استحواذ القوى على المشاريع واستغلالها في الترويج امر غير مقبول".

وفي وقت سابق كشف رئيس "حراك ديالى" عمار شنبه التميمي، عن تفاصيل ملف "صادم" للفساد المستشري في المحافظة، مبينا أن ثلثي القيمة المحددة للمشاريع تذهب الى جيوب "فاسدين" من جهات واسماء متنفذة، والباقي ينفق على تنفيذها، فضلا عن (المناطقية) في توزيع المشاريع.

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