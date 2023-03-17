مجلس النواب يعلن تسلمه مشروع قانون الموازنة الاتحادية

2023/03/17 | 12:45 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

اعلن النائب الثاني لرئيس مجلس النواب شاخوان عبدالله، اليوم الجمعة، وصول مشروع قانون الموازنة الاتحادية الى البرلمان.

وقال عبد الله في بيان مقتضب تلقته (بغداد اليوم) إن "مشروع قانون الموازنة وصل ليلة امس، الى مجلس النواب".

وفي وقت سابق اعلن الناطق الرسمي باسم الحكومة باسم العوادي، تسليم مشروع قانون الموازنة للسنوات المالية 2023، 2024، 2025، إلى مجلس النواب.

وكان مجلس الوزراء، قد صوت الاسبوع الماضي، على مشروع قانون الموازنة العامة الاتحاديَّة لـ(3 سنوات) مالية هي 2023 و2024 و2025، فيما يبلغ إجمالي النفقات في مشروع الموازنة أكثر من 197 تريليون دينار وهي الأكبر في تاريخ البلاد.

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