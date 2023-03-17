الكلية الملكية البريطانية ‏تختار مستشفى الكفيل في كربلاء لإجراء اختبارات الدكتوراه لطلبتها

2023/03/17 | 12:51 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت إدارة مستشفى الكفيل التخصّصي

التابع للعتبة العباسية، عن اختيارها

مركزًا امتحانيًا من قبل الكلية

الملكية البريطانية لإجراء اختبارات

الدكتوراه لطلبتها.

وقال مدير المستشفى الدكتور جاسم

سعيد الإب

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