الإمارات ومصر والسعودية والأردن والمغرب.. بين أفضل الأماكن على قائمة

2023/03/17 | 13:01 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدرت مجلة تايم الأمريكية، الخميس، قائمتها السنوية لأفضل الأماكن السياحية في العالم لعام 2023..إليك التفاصيل!

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