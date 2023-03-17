العراق ينال عضوية الهيئة المستقلة الدائمة لحقوق الإنسان التابعة لمنظمة التعاون الإسلاميّ

2023/03/17 | 13:03 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حصل العراق، عضوية الهيئة المستقلة الدائمة لحقوق الإنسان التابعة لمنظمة التعاون الإسلاميّ.

وذكرت وزارة الخارجية، في بيان “بعد الجُهُود التي بذلتها وزارة الخارجيَّة العراقيَّة، فاز مرشح العراق السفير عمر البرزنجيّ وكيل الوزارة للشُؤُون مُتعددة الأطراف والشُؤُون القانونيَّة بعضوية الهيئة المُستقلة الدائمة لحقوق الإنسان التابعة لمُنظمة التعاون الإسلاميّ (عن المجموعة العربيَّة)”.

وأضافت: “حيث تكلل ذلك النجاح وتظافر الجُهُود لنيل تلك العضوية، خلال ترأس السفير عبدالرحمن الحُسينيّ وكيل الوزارة للشُؤُون الإداريَّة والفنيَّة وفد وزارة الخارجيَّة المُشارَك في الدورة الـ 49 لمجلس وزراء خارجيَّة منظمة التعاون الإسلاميّ في الجُمْهُوريَّة الإسلاميَّة الموريتانيَّة للمدة 16-17 أذار 2023، وإجراء الانتخابات على هامش المؤتمر، كما كان لكادر بعثتنا في نواكشوط دورٌ فاعلٌ يضاف إلى مهامهم القديرة”.

وعبرت الوزارة، عن تقديرها “لهذا الفوز بنيل عضوية الهيئة المستقلة الدائمة لحقوق الإنسان فان فوز العراق بهذه العضوية يُعتبر فوز للعرب جميعًا، وهو مُكمل للمسيرة التي ينشدها العراق تعزيزًا لمحيطه العربيّ ودوره البارز في مجموعة الدول الإسلاميَّة”.

واكملت: “كما نُبارك لمملكة البحرين وجُمْهُوريَّة مصر العربيَّة لنيلهم ذات العضوية”.

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