2023/03/17 | 13:04 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 17 مارس، 2023 بغداد/المسلة: أعلنت وزارة الدفاع الصينية، الأربعاء، إجراء تدريبات ومناورات بحرية مشتركة من...

ظهرت المقالة مناورات بحرية ايرانية روسية صينية مشتركة في بحر عمان أولاً على المسلة.

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