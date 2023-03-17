مقتل أستاذ جامعي في الناصرية

2023/03/17 | 13:09 - المصدر: السومرية نيوز

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السومرية نيوز - امنافاد مصدر أمني، اليوم الجمعة، بان مسلحين مجهولين فتحوا نيران اسلحتهم باتجاه استاذ جامعي في محافظة ذي قار.

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