المرور العامة تصدر توجيها لسائقي سيارات الخصوصي

2023/03/17 | 13:21 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني اصدرت مديرية المرور العامة، اليوم الجمعة، توجيهاً لسائقي سيارات الخصوصي.وقال مدير علاقات وإعلام المديرية العميد زياد القيسي في تصريح صحفي تابعه / المركز الخبري الوطني/: إن “المديرية تقوم بتطبيق القانون […]

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