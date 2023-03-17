2023/03/17 | 13:21 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني تلقى برشلونة أنباء غير سارة بشأن جناحه الفرنسي عثمان ديمبلي، والذي يعاني من الإصابة منذ مباراة جيرونا يوم 28 يناير الماضي.ولم يشارك ديمبلي في أي مباراة منذ ذلك الحين، […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ديمبلي يحبط برشلونة ويغيب عن الكلاسيكو المركز الخبري الوطني.

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