فيديو: مسابقة ممتعة لـ “العباقرة” في النجف.. مئات الطلاب من مدارس خاصة

2023/03/17 | 13:24 - المصدر: 964

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النجف – 964 شهدت قاعة جامعة الكوفة في محافظة النجف، الجمعة، مسابقة للحساب الذهني بمشاركة المئات من طلاب مدارس خاصة في الفرات الأوسط.التفاصيل: أكاديمية “التميز” نظمت المسابقة بمشاركة 15 مدرسة أهلية، وتضمنت اختباراً في الحساب الذهني وفق برامج تعد الأحدث.لقاء الجبوري مديرة الأكاديمية لشبكة 964: شهدت المسابقة فعاليات متنوعة بمشاركة 700 طالب.الهدف […]

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