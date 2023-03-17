معارك باخموت

2023/03/17 | 13:24 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدأت مخزونات الجيش الأوكراني من القذائف المدفعية في التراجع مع احتدام القتال ضد القوات الروسية في باخموت، ويخشى مسؤولون أميركيون وأوروبيون أن استمرار دفاع كييف على المدينة الشرقية بالوتيرة الحالية، يهدد حملتها المرتقبة في الربيع لاستعادة المدن التي احتلتها موسكو.

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