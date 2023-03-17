سياسي فرنسي: ماكرون لا يتمتع بإرادة حقيقية لأداء دور الوسيط بين روسيا وأوكرانيا

2023/03/17 | 13:26 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ صرح زعيم حزب “باتريوتس” (الوطنيون) اليميني الفرنسي، فلوريان فيليبو، اليوم الجمعة، بأن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، لا يتمتع بإرادة حقيقية لأداء دور الوسيط بين روسيا وأوكرانيا.جاءت تصريحات فلوريان فيليبو، في مقابلة مع وكالة “سبوتنيك”، رد خلالها على احتمالية قيام ماكرون بوساطة بين روسيا وأوكرانيا، حيث قال: “أعتقد أنه لا توجد لدى ماكرون […]

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