2023/03/17 | 13:48 - المصدر: السومرية نيوز

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السومرية نيوز - امنأعلنت قيادة شرطة محافظة كربلاء المقدسة، اليوم الجمعة، القبض على عصابة سرقة في مقبرة وادي السلام.

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