2023/03/17 | 13:57 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - النجف

أعلنت قيادة شرطة كربلاء، اليوم الجمعة، القبض على عصابة تمارس السرقة في مقبرة وادي السلام بمحافظة النجف.

وذكر بيان للقيادة، تلقته (بغداد اليوم)، أنه "بعد ورود مناشدات من قبل مواطنين بوجود سرقات لمحتويات مقابرهم، تم تشكيل فريق عمل برئاسة مدير قسم مكافحة الإجرام وثلة من الضباط والمنتسبين للقبض على السراق واحالتهم للعدالة"، مبينا أنه "تم القبض على شخصين بالجرم المشهود اثناء محاولة لسرقة إحدى المقابر في مقبرة وادي السلام، بعد نصب الكمين لهم".

وأضاف أنه "بعد تدوين اقوالهما اعترفوا صراحةً قيامهم بسرقة المرمر والسماعات الصوتية وخزانات المياه والأبواب والشبابيك".

وتابع البيان، أنه "صدقت اقوالهم قضائيا واجري كشف الدلالة بدلالتهم، وتم احالتهم الى القضاء لينالوا جزائهم العادل وفق القانون".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (سرّاق يعكرون صفو الأموات.. الإطاحة بعصابة تسرق محتويات القبور بوادي السلام) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (سرّاق يعكرون صفو الأموات.. الإطاحة بعصابة تسرق محتويات القبور بوادي السلام) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).