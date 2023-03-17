2023/03/17 | 14:05 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 17 مارس، 2023 بغداد/المسلة: كتب هادي جلو مرعي باللغة الدارجة كارثة إنسانية في مستشفى الرشاد.....

ظهرت المقالة مرضى مستشفى الرشاد في كارثة: لا اهتمام ولا رعاية..لانهم لا يفيدون المسؤولين انتخابيا أولاً على المسلة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مرضى مستشفى الرشاد في كارثة: لا اهتمام ولا رعاية..لانهم لا يفيدون المسؤولين انتخابيا) نشر أولاً على موقع (المسلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مرضى مستشفى الرشاد في كارثة: لا اهتمام ولا رعاية..لانهم لا يفيدون المسؤولين انتخابيا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المسلة).