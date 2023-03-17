من منظور طيّار.. شاهد كيفية تجنّب حوادث اصطدام الطائرات على المدرج

2023/03/17 | 14:08 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مراسل CNN بيت مونتين، وهو طيّار مرخّص أيضًا، اتجه إلى مدرج الطائرات ثم حلّق جوًا لتوضيح ما يجري من وجهة نظر الطيّار، أثناء الإقلاع والهبوط في مطار مزدحم، وذلك بعد وقوع حوادث اصطدام وشيكة عدّة بين طائرات، في الآونة الأخيرة، في أنحاء الولايات المتحدة الأمريكية.

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