الهلال الأحمر العراقي يرسل 350 طناً من المساعدات الى سوريا

2023/03/17 | 14:25 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم -

اعلنت جمعية الهلال الاحمر العراقي عن ارسال وجبة جديدة لاغاثة المنكوبين في سوريا، إذ أرسلت اكثر من (٣٥٠) طنا من المساعدات الغذائية والاغاثية والطبية برا اليوم الجمعة.

وقالت الجمعية في بيان” انها ارسلت (٣٥٠) طنا من المساعدات الغذائية والاغاثية ضمنها ١٦ طنا من المواد الاسعافية والطبية تم نقلها عن طريق ٣١ شاحنة انطلقت اليوم برا الى سوريا".

واضاف البيان" ان المساعدات تضمنت (بطانيات وخيم ايواء ومواد غذائية، ومواد طبية واسعافية ، ومستلزمات نظافة شخصية ومنزلية) وستسلم اليوم عبر منفذ القائم الى الهلال الاحمر العربي السوري".

يذكر أن جمعية الهلال الاحمر العراقي ارسلت اكثر من ١٤٠ طنا من المساعدات الانسانية منذ حدوث كارثة الزلزال الى سوريا للتخفيف من معاناة المتضررين

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