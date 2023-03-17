بالصور:شرطة كربلاء تحكم قبضتها على سارقي القبور

2023/03/17 | 14:39 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت قيادة شرطة كربلاء المقدسة،

اليوم الجمعة، عن القاء القبض على عصابة

تقوم بسرقة لمحتويات القبور في مقبرة

وادي السلام.

وقال مدير العلاقات والإعلام قيادة

شرطة كربلاء المقدسة العقيد احسان

الاسدي في

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