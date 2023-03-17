العثور على 80 قطعة أثرية في البصرة

2023/03/17 | 14:45 - المصدر: السومرية نيوز

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السومرية نيوز – امنأعلنت مديرية شرطة حماية الاثار والتراث، اليوم الجمعة، العثور على (80) قطعة أثرية في محافظة البصرة.

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