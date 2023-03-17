بينهم متهمون بالإرهاب.. اعتقال 10 مطلوبين للقضاء ببغداد

2023/03/17 | 14:45 - المصدر: السومرية نيوز

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السومرية نيوز – امنأعلنت وزارة الداخلية، اليوم الجمعة، القبض على 10 مطلوبين للقضاء بينهم متهمون بالإرهاب في العاصمة بغداد.

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