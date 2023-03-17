2023/03/17 | 14:45 - المصدر: زاكروس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: xcdOpQiX-1g

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الديوانية.. مبادرة تطوعية مجانية لمساعدة الطلبة والتلاميذ من العوائل المتعففة والأيتام) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. الديوانية.. مبادرة تطوعية مجانية لمساعدة الطلبة والتلاميذ من العوائل المتعففة والأيتام) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (زاكروس).