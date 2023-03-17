تعرف على مواجهات ربع نهائي دوري أبطال أوروبا

2023/03/17 | 14:48 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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جرت قبل قليل في مدينة نيون السويسرية، مراسم سحب قرعتي ربع ونصف نهائي دوري أبطال أوروبا لموسم 2022-2023.

وأسفرت القرعة عن مواجهات نارية في دور ربع النهائي، حيث سيواجه ريال مدريد الإسباني فريق تشيلسي الإنجليزي وسيلاقي إنتر ميلان الإيطالي فريق بنفيكا البرتغالي ويلاقي مانشستر سيتي الإنجليزي فريق بايرن ميونخ ويلاعب أي سي ميلان فريق نابولي.

وسيواجه الفائز من مواجهة ريال مدريد وتشيلسي الفائز من مباراة بايرن ميونخ ومانشستر سيتي.

في المقابل سيواجه الفائز من مواجهة إنتر ميلان وبنفيكا، الفائز من مواجهة أي سي ميلان ونابولي.

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