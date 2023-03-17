السوداني: في مئوية المتحف العراقي نتمسّك بثروتنا الثقافية الموروثة من آلاف السنين

2023/03/17 | 14:48 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الجمعة، أن تطوير المتاحف يعد عنوانا لجهدنا في سبيل ألق حضارة العراق بعيون كل الأجيال.

وقال السوداني في تغريدة “في مئوية المتحف العراقي، نتمسّك بثروتنا الثقافية والهويّة الآثارية الموروثة من الأسلاف عبر آلاف السنين من الحضارة الرافدينية”.

وأضاف أن “الآثار ورعايتها واستعادة ما ضاع منها ،تمثل لنا مهمة لن نتأخر عنها أبداً”.

وتابع أن “تطوير المتاحف عنوان جهدنا في سبيل ألق حضارة العراق بعيون كل الأجيال”.

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